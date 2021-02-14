В Брянске стартовал чемпионат области по стоклеточным шахматам

Чемпионат завершится 28 февраля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске в спортшколе по шахматам и шашкам 14 февраля стартовал чемпионат Брянской области по стоклеточным шашкам.

В первом туре соревнований примут участие 33 спортсмена из Брянска и Брянской области. За победу поборются 12 женщин и 21 мужчина.

Чемпионат завершится 28 февраля, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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