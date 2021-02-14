Брянские аграрии вышли на уборку снега

В некоторых местах руководители сельхозпредприятий лично сели за руль снегоуборочной техники.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области главы сельскохозяйственных предприятий вывели свою технику на очистку от снега центральных улиц отдаленных населенных пунктов.
Борются со снежными заносами в Стародубском, Суражском, Суземском районах. Устраняют последствия стихии аграрии Карачевского, Рогнеденского и Выгоничского районов.
В некоторых местах руководители сельхозпредприятий лично сели за руль снегоуборочной техники, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
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