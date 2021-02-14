В поселке Большое Полпино произошел пожар в жилом доме

В 10.20 пожар локализовали, в 10.35 – ликвидировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске в воскресенье, 14 февраля, произошел пожар в жилом доме по улице Новой в поселке Большое Полпино Володарского района.

Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в 09.49. На место происшествия выехали две автоцистерны. Позднее на пожар прибыли еще две автоцистерны и служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Брянской области.

В тушении принимали участие четыре ручных пожарных ствола и два звена газодымозащитной службы. В 10.20 пожар локализовали, в 10.35 – ликвидировали.

В огне никто не пострадал, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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