В Брянской области водитель при обгоне спровоцировал аварию

В Дятьковском районе Брянской области 37-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» при попытке обгона не учел боковой интервал и столкнулся с машиной УАЗ-39623, за рулем которой был 43-летний водитель.

Авария произошла 13 февраля около половины второго дня на 12 километре дороги Дятьково – Ивот. В ДТП получил сотрясение головного мозга водитель УАЗа. Его госпитализировали, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».