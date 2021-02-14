В брянском Новозыбкове родила здорового ребенка женщина с коронавирусом

В Новозыбкове Брянской области приняли роды у зараженной коронавирусом женщины. Это первый для города случай. Раньше в новозыбковском родильном доме оставляли пациенток только с отрицательным тестом на ковид. Будущих мам с подтвержденным коронавирусом отправляли в Брянск.

В данном случае у женщины выявили пневмонию, после лечения которой она должна была отправиться в Брянск. Но роды начались раньше времени. После появления на свет малыша молодую маму все же отвезли в брянский ковид-госпиталь. Новорожденного доставили в брянский перинатальный центр. У ребенка инфекцию не выявили, сообщило издание БрянскНОВОСТИ.RU.

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