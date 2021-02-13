В Брянске в огромной пробке встали улицы Красноармейская и Урицкого

Фото: сервис "Яндекс.Пробки".

В Советском районе Брянска в огромной дорожной пробке встали улицы Красноармейская и Урицкого. Транспорт здесь практически не движется. О дорожных заторах рассказывают очевидцы. Это подтверждает и сервис «Яндекс.Пробки».

Некоторые маршрутки просто не могут заехать на горку на Урицкого. Как рассказал очевидец корреспонденту «КП-Брянск», водители высаживают пассажиров, и хотя бы так пытаются заехать наверх. Но при этом все равно пробуксовывают и создают заторы. А горожане вынуждены пешком подниматься к остановкам на Красноармейской.

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