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В Брянской области чиновнику-взяточнику отказали в досрочном освобождении

Бывшего главу сельского поседения отправили на семь лет в колонию
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области бывшему главе Отрадненского сельского поселения отказали в условно-досрочном освобождении. Он подавал ходатайство. Суд учел, что осужденный не принял достаточных мер для уплаты назначенного штрафа, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Главу сельского поселения осудили в июне 2016 года за получение крупной взятки. Его приговорили к семи годам колонии и штрафу в шесть миллионов рублей. На два года экс-чиновнику запретили занимать должности в органах власти.

Постановление суда об отказе в УДО не вступило в законную силу.

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