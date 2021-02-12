В ДТП в Почепском районе пострадали два человека

Два человека получили травмы в лобовом столкновении иномарок в Почепском районе в четверг, 11 февраля. Одному из них потребовалась госпитализация, сообщают в Госавтоинспекции по Брянской области.

Автоавария произошла около 08.20 на 3-м километре автодороги Брянск-Новозыбков-Погар. Столкнулись ВАЗ-217030 и «Грейт Волл».

Предварительно установили, что ДТП спровоцировал 20-летний водитель отечественной легковушки. Тот не справился с управлением, следуя со стороны села Семцы в сторону Почепа. В итоге автомобилист выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку.

- 23-летнего пассажира «ВАЗа» госпитализировали, - говорят в ГИБДД. - У него медики диагностировали перелом носа, брови, ушиб шейного отдела позвоночника, черепно-мозговую травму. Также в ДТП пострадала 53-летняя пассажирка второго автомобиля. Женщину с ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение мозга отпустили на домашнее лечение.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими за четверг, 11-е.

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