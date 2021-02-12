В Брянске платежки за свет в феврале могут прийти с опозданием

В Брянске квитанции за электричество в феврале вновь могут прийти с опозданием. Это связывают с тем, что по просьбам потребителей пришлось менять шрифт в платежках на более крупный. В квитанциях должны вернуться недостающие графы с прошлыми и текущими показаниями счетчиков. К тому же новая программа потребовала проведение тестовых работ.

- В дальнейшем квитанции будут приходить в привычные сроки, - говорят в пресс-службе гарантирующего поставщика электроэнергии.

В компании обещают в дальнейшем совершенствовать макет платежного документа, если это понадобится потребителям.

Напомним, жители Брянска столкнулись с проблемами при оплате квитанций за электроэнергию в январе 2021 года. Компания перешла на новую программу, поэтому счета пришли с опозданием, в них не было графы с текущими показаниями счетчиков, некоторым неправильно начислили плату за свет, изменились лицевые счета. Потребители жаловались на мелкий шрифт в платежках.

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