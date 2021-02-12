Жителя Погарского района осудили за доведение до самоубийства бывшую жену

37-летнего жителя Погарского района осудили за доведение до попытки самоубийства бывшую жену. Мужчине назначили два года и два месяца колонии общего режима.

В суде установили, что с апреля 2018 по февраль 2020 года мужчина жил со своей бывшей супругой. Отношения у них были плохие. Бывший муж подозревал женщину в изменах, осуждал ее образ жизни, как она ведет домашнее хозяйство и воспитывает детей. Мужчина постоянно ругался с бывшей супругой, угрожал убийством. В представлении женщины жизненная ситуация оказалось безвыходной.

В феврале 2020 года она попыталась покончить с собой. Но медикам удалось спасти ее жизнь.

Приговор брянцу пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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