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За сутки коронавирус диагностировали 146 брянцам

Общее число заболевших превысило 31 тысячу
Анна ЛЕВКИНА
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Общее число заболевших коронавирусом на Брянщине достигло 31040.

Общее число заболевших коронавирусом на Брянщине достигло 31040.

Фото: Анна ЛЕВКИНА

146 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Брянской области за последние сутки. Уточненные статистические данные по ковид-ситуации распространил региональный оперативный штаб утром в пятницу, 12 февраля.

Общее число заболевших достигло 31040. При этом выздоровели 29653 пациента. Непосредственно накануне опасный диагноз сняли 205 брянцам. Их повторные тесты на «Ковид-19» - отрицательные.

За сутки в лабораториях провели 1997 исследований на коронавируса.

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