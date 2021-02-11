Жителя Новозыбкова будут судить за удар лопатой соседа и угрозу убийством

35-летнего жителя Новозыбкова будут судить за то, что ударил лопатой соседа и грозился его убить. Уголовное дело передали в суд, сообщают в пресс-службе Новозыбковской межрайонной прокуратуры.

По версии следствия, вечером 5 января 55-летний мужчина увидел со своего балкона соседа. Ему показалось, что тот ломает забор палисадника около дома. Между ними завязалась словесная перепалка.

Брянец спустился вниз. Конфликт не прекратился. Тогда 35-летний мужчина ударил соседа по голове металлической частью лопаты. А после начал его душить и кричать, что убьет.

Прекратить драку помогли прохожие и жена потерпевшего. Кстати, у мужчины диагностировали травму головы.

За каждое преступление новозыбковцу грозит по два года колонии.

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