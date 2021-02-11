В Брянске в поликлинике №1 закончилась вакцина от коронавируса «Спутник V». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске в поликлинике №1 закончилась вакцина от коронавируса «Спутник V». Обратившимся говорят, что препарат закончился, когда будет еще – неизвестно. Об этом сообщил телеканал «Городской».

В поликлинике отсутствие вакцины подтвердили. И пациентам, желающим записаться на прививку, рекомендовали обратиться на следующий день. Но будет ли запись на завтра, неизвестно.

Напомним, в Брянскую область поступило еще пять тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Партию препарата завезли в субботу, 6 февраля. Этот завоз вакцины стал третьим за февраль.

Всего регион получил уже 23830 доз.

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