На брянском предприятии работникам задолжали 3,5 миллиона рублей

На брянском предприятии директор не выплачивал заработную плату 112 работникам. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На брянском предприятии директор не выплачивал заработную плату 112 работникам. В итоге накопился долг в сумме 3,5 миллиона рублей.

По версии следствия, люди не получали зарплату с октября 2019 года по январь 2020-го.

-На руководителя ООО «Опытно-конструкторское бюро по теплогенераторам» завели уголовное дело, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Недавно дело направили в суд. Сейчас задолженность по зарплате погасили полностью.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».