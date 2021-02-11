В Брянске произошел пожар на улице Трофименко

Сообщение о возгорании поступило в 12.44. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске сегодня, 11 февраля, произошел пожар в квартире в двухквартирном двухэтажном жилом доме на улице Трофименко в Фокинском районе.

Сообщение о возгорании поступило в 12.44. Первоначально на место выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части. Позднее к ним дополнительно направили еще три автоцистерны, службу пожаротушения и оперативную группу главного управления МЧС по Брянской области.

Возгорание тушили три пожарных ствола и три звена газодымозащитной службы. В 13.13 пожар локализовали, в 13.19 – ликвидировали. В пожаре никто не пострадал, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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