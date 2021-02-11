Брянская полиция проводит конкурс «Леди в погонах – 2021»

В Брянской области объявили конкурс среди женщин-полицейских «Леди в погонах – 2021». Его приурочили к Международному женскому дню – 8 марта.

На конкурс поступило 50 заявок от претенденток. Девушки продемонстрируют свои таланты, интеллект и красоту. Отборочное голосование проходит на официальном сайте областного управления МВД.

Десять девушек, набравших набольшее количество голосов, пройдут в финал конкурса, где покажут свои профессиональные навыки и творческие способности.

Победительниц и призеров конкурса «Леди в погонах – 2021» наградят на торжестве, посвященном Международному женскому дню, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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