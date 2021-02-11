Житель Брянска до смерти избил знакомого

31-летнего жителя Брянска подозревают в том, что он до смерти избил знакомого. По признаками преступления завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, 4 февраля мужчина был в гостях у своего приятеля в поселке Белые Берега. Они выпивали, а потом поссорились. Гость избил хозяина руками по голове и телу. Травмы оказались для потерпевшего смертельными.

- Подозреваемому предъявили обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Следователи ходатайствуют о заключении брянца под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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