Профессиональные брянские футболисты сразились с ребятами из приемных семей

Подростки потренировались с профессиональными футболистами. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 10 февраля в спорткомбинате «Десна» прошел футбольный матч, участниками которого стали спортсмены клуба «Динамо» и дети из приемных семей.

По сути дела, подростки потренировались с профессиональными футболистами. Они провели разминку, отработали элементы владения мячом. Затем состоялась серия футбольных поединков и пенальти.

Футболисты передали юным спортсменам плакаты с символикой клуба и сфотографировались на память, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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