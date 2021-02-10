Профессиональные брянские футболисты сразились с ребятами из приемных семей

Подростки потренировались с профессиональными футболистами.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске 10 февраля в спорткомбинате «Десна» прошел футбольный матч, участниками которого стали спортсмены клуба «Динамо» и дети из приемных семей.
По сути дела, подростки потренировались с профессиональными футболистами. Они провели разминку, отработали элементы владения мячом. Затем состоялась серия футбольных поединков и пенальти.
Футболисты передали юным спортсменам плакаты с символикой клуба и сфотографировались на память, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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