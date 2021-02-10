В Брянске поймали четырех безмасочников

В Брянске выявили четверых нарушителей масочного режима. На них составили протоколы. Проверки прошли во вторник, 9 февраля, в кафе, ресторанах, магазинах, парикмахерских, салонах красоты. Обследовали 59 объектов.

- Полицейские выписали по одному административному документу в Бежицком и Фокинском районах и два в Володарском районе, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В Советском районе проверили 16 предприятий нарушений не выявили.

Межведомственные рейды проводят ежедневно.

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