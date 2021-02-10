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Двум брянцам грозит пожизненный срок за распространения наркотиков

По версии следствия, участники организованной группы разработали схему незаконного сбыта запрещенных веществ
Марина АНТОНОВА
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Двух жителей Брянского района будут судить за покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

По версии следствия, преступники разработали схему незаконного распространения наркотиков с использованием интернета. Злоумышленники попытались ее реализовать в мае прошлого года на территории Брянского района. До довести задуманное до конца не получилось. Их задержали полицейские.

- По данной схеме «оптовый закладчик» получил для дальнейшего сбыта наркотики и психотропные вещества в крупном и особо крупном размерах, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По указаниям руководителя преступной группы закладчик бесконтактным способом раскладывал вещества в укромных местах. О тайниках сообщал «оператору». Информацию о «закладке» передавали «розничному закладчику». Он расфасовывал и раскладывал наркотики в тайниках для последующего сбыта потребителям.

За преступление может грозить большой срок лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. Уголовное дело на двух брянцев будут рассматривать в Брянском районном суде.

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