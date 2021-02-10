Брянцев пригласили на службу в транспортную полицию. Вакантные должности есть в сержантском составе. У претендентов образование должно быть не ниже среднего.

- Морально-деловые качества и состояние здоровья кандидатов должны позволить выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, - говорят в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте.

Для сотрудников установлены льготы и гарантии. При приеме на службу предпочтение отдают тем, кто служил в органах внутренних дел, вооруженных силах и других государственных силовых структурах.

Отдел кадров: (4832) 60-24-19.

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