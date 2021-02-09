На брянских дорогах из-за непогоды произошло 40 ДТП

В Брянской области 9 февраля из-за плохой погоды произошло 40 ДТП. Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянской области 9 февраля из-за плохой погоды произошло 40 ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД.

Автоаварии случились под Синезерками, возле Добруни и Жирятина. Очевидцы опубликовали в соцсетях множество фото и видеозаписей. Не всем участникам ДТП удалось сберечь автомобили и свое здоровье. Кроме того, из-за сильных снегопадов и плохой видимости дороги в Брянске сковали пробки.

Водителей предупредили, что плохая погода будет и в среду, 10 февраля. Об этом предупреждают в региональном МЧС.

В Брянской области синоптики прогнозируют снег и мороз. Температура воздуха ночью от минус18 градусов до минус 13 градусов, днем от минус11 градусов до минус 6 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью 6 - 11 метров в секунду.

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