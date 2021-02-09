На брянских трассах за сутки сфотографировали пять ДТП после снегопада

На брянских трассах во вторник, 9 февраля, сфотографировали пять ДТП. Они случились после снегопада, который обрушился на регион в этот день.

Массовые ДТП сняли на видео на выезде из Брянска в районе памятника автомобилистам и у поворота на Жирятино. У поселка Добрунь в кювет улетел КамАЗ. Автоаварии случились в Выгоничском районе и у поворота на Синезерки в Навлинском.

Автомобилисты жалуются на нечищенные дороги. Но, видимо, и сами не соблюдают меры предосторожности в неблагоприятных погодных условиях.

Пострадал ли кто-то в ДТП, неизвестно. Официальной информации ни об одной из аварий от УГИБДД по Брянской области не поступало.

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