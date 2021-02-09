В Брянске отремонтировали освещение лыжной трассы в Соловьях

Фото: vk.com, "Вечерняя лыжная гонка имени В.А. Лапонова".

В Брянске завершили ремонт освещения лыжной трассы в роще Соловьи. 23 февраля здесь пройдет вечерняя лыжная гонка имени В. А. Лапонова.

Протяженность трассы - 1400 метров. Освещение включают на ней каждый день.

- Это позволяет готовиться к вечерней лыжной гонке спортсменам-лыжникам и работающей части населения в темное время суток, что особенно актуально в зимнее время года, пишут организаторы соревнований в соцсетях. - Это и послужило идеей для вечерней массовой лыжной гонки - познакомить жителей нашего города с возможностью заниматься спортом в вечернее время, после учебы и работы.

Благотворительные взносы с соревнований пойдут на текущий ремонт и содержание фонарей на лыжной трассе.

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