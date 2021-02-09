В Брянске для ремонта шести дорог определили подрядчиков

В Брянске для капитального ремонта шести дорог определили подрядчиков. Всего в этом году приведут в порядок 28 объектов.

По пяти дорогам сейчас заключают контракты. ООО «Дубровский водоканал» будет ремонтировать улицы Димитрова и Пушкина в Володарском районе. Торги на улицу Загородную в Фокинском районе выиграло ООО «СпектрБрянскСтрой». На переулке Загородном и улице Ольховской работы будет вести ООО «Профдорсторой», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Еще раньше заключили контракт на ремонт улицы Ульянова в Бежице. Торги выиграл АО «Брянскавтодор». Подрядчик начал работы с прокладки ливневой канализации. Ливневка появится и в районе Московского микрорайона. А кольцевую развязку начнут ремонтировать после завершения этих работ.

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