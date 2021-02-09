Нелегалу из Белоруссии грозит срок за взятку брянскому полицейскому

В суд ушло уголовное дело о взятке сотруднику ГИБДД в Клинцовском районе. Деньги правоохранителю предложил 49-летний белорус, который нелегально пересек государственную границу РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Брянской области во вторник, 9 февраля.

Иностранца обвиняют по статье «Покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». Прокурор утвердил заключительное обвинение по уголовному дело.

Из материалов следует, что автомобиль фигуранта остановили сотрудники ГИБДД на автодороге Брянск-Новозыбков - около поселка Овсеенков Клинцовского района. Проверка выявила нарушение закона. Желая избежать административной ответственности, водитель передал стражам порядка взятку в три тысячи рублей.

- Деньги мужчина положил в подстаканник между водительским и пассажирским сиденьями служебной автомашины сотрудника ГИБДД, - уточняют в облпрокуратуре. - О факте взятки тот доложил в дежурную часть.

Задержанного по решению суда заключили под стражу. Теперь его участь решат в мировом суде Клинцовского района.

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