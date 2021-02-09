Брянские медики получили 42 новых автомобиля

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске сегодня, 9 февраля, на площади Ленина прошла торжественная церемония вручения автомобилей для медицинских учреждений региона.

Больницы и поликлиники Брянской области получили в целом 42 машины разных марок. 26 автомобилей приобрели за счет федеральных средств, а 16 – за областные деньги.

Ключи водителям вручили руководители области, рассказали в пресс-службе Брянской областной Думы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».