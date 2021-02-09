Пострадавшие в ДТП с грузовиком в Брянском районе выжили

Пострадавшие в ДТП в Брянском районе 8 февраля остались живы. Это двое мужчин в возрасте 72-х и 40 лет. Обоих увезли в больницу. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Появилась уточненная информация о ДТП в Брянском районе, куда выезжали спасатели МЧС для деблокирования пострадавших.

Сама автоавария произошла на 109-м километре автодороги М-3 «Подъезд к городу Брянску» около 13.15. Столкнулись легковушка «Датсун он-ДО» и тягач «Вольво ФН» с полуприцепом.

- В ДТП пострадал 72-летний водитель «Датсун» и его 40-летний пассажир, - уточняют в Госавтоинспекции. - Первого госпитализировали с травмами головы и ушибом ноги, второго - также с травмами головы и переломом стопы.

По факту происшествия медики проводят проверку.

Травмы различной степени тяжести получили пять человек.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».