В Брянской области за неделю мошенники обманули 44 человека

В Брянской области за неделю 44 потерпевших подали в полицию заявления о мошенничестве. Они в целом лишились 5 миллионов 29 тысяч рублей. Наиболее популярной продолжает оставаться схема с ложными сотрудниками банков.

Под разными предлогами злоумышленники узнают у граждан данные их банковских счетов и списывают все имеющиеся там средства. По такой схеме за неделю своих средств лишились 22 человека. Они «подарили» мошенникам 3 миллиона 219,7 тысяч рублей.

876 тысяч рублей лишился 41-летний житель областного центра, который хотел получить прибыль через оказание брокерских услуг. Продолжились обманы, связанные с помощью якобы попавшим в сложную жизненную ситуацию друзьям и родственникам.

Нечистоплотный на руку человек сумел нажиться на 34-летней жительнице Клинцовского района. Женщина разыскивала свою пропавшую собаку. Мошенник пообещал за деньги рассказать, где находится животное. Однако после того как хозяйка перевела неизвестному 2300 рублей, он перестал выходить на связь.

Все также популярны мошенничества, связанные с размещением бесплатных объявлений на специализированных сайтах. Желая продать или приобрести какие-либо товары или услуги, граждане сами предоставляют злоумышленникам данные своих платежных документов. Так за неделю без сбережений остались 17 жителей области.

Попалась на удочку мошенников 66-летняя жительница Бежицы. Она обратилась по объявлению об услугах снятия порчи. После двух недель общения с «целителем» женщина осталась без 529 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что ее обманывают.

Сейчас по всем фактам мошенничества полиция проводит проверку, после которой возбудят уголовные дела, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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