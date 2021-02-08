Брянская пара акробатов победила на первенстве ЦФО

Смешанная пара брянских акробатов победила в первенстве и чемпионате ЦФО, который завершился в Ярославле 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Турнир проходил в многофункциональном спортивном комплексе «Ярбатут». В нем поучаствовали три сотни сильнейших спортсменов из семи областей: Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Орловской, Тверской и Ярославской. Выступления акробатов оценивали 26 судей. Внимание обращали на сложность выступления, артистизм, техническую подготовку.

Всего за три дня в соревнованиях разыграли 63 комплекта наград.

Брянск в первенстве представили воспитанники спорткомбината «Десна». Наибольшего успеха добилась смешанная пара - Артемий Петровский и Алина Василевская. У ребят два первых места в возрастных категориях «12-19 лет» и «13-20 лет».

Тренирует победителей Ольга Стручкова.

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