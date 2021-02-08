Региональный оператор назвал управляющие компании, которые живут по закону

Фото: АО «Чистая планета».

Управляющие компании Брянска с начала этого года решили жить по закону - стали более ответственно относиться к строительному мусору, который складируют на контейнерных площадках жители многоквартирных домов, и заказывать спецрейсы по вывозу не коммунальных отходов.

- «Реформа чистоты» реализуется в нашей стране уже третий год, но только сейчас можно с уверенностью сказать, что жители нашего региона понимают насколько важно правильно обращаться с разными видами отходов. Многие брянцы стали активно пользоваться контейнерами для раздельного сбора, а также включились в борьбу с «серыми перевозчиками», которые нарушают законодательство – привозят и выгружают строительный мусор на контейнерные площадки, устраивая переполнение контейнеров и завалы отходов на близлежащей территории. Спасибо неравнодушным жителям, которые снимают на камеру мобильных телефонов такие правонарушения и присылают фото и видео на нашу электронную почту! Кроме того, законопослушные управляющие компании стали делать заявки на вывоз строительного мусора. К ответственным компаниям, заботящимся об экологии, сегодня относятся: ООО «УК Гарант Комфорт», ООО «Юпитер», ООО «УК Домовладение», ООО «Кварц». И мы надеемся, что их число будет расти, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор напоминает, что строительные отходы не относятся к коммунальным: их нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО! При погрузке в мусоровоз они могут сломать пресс, а при неправильной утилизации нанести серьезный вред окружающей среде, поэтому для строительных отходов необходимо заказывать установку бункера и вывозить его отдельным рейсом. Обращаем внимание, что за нарушение обращения с этой категорией отходов предусмотрены штрафы!