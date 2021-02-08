В Брянской области утвердили список наиболее востребованных профессий

В Брянской области утвердили список наиболее востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий, требующих среднего профессионального образования. Перечень опубликовало региональное управление государственной службы по труду и занятости населения.

В список вошли 50 профессий. Среди них специалисты медицинской, строительной, железнодорожной направленности. Также в перечень включили швею, повара, товароведа, агронома и ряд других специальностей. С полным списком можно ознакомиться на сайте службы занятости.

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