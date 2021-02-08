Игорь Внуков назначен руководителем дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг

Фото: "ВТБ".

ВТБ Факторинг назначил Игоря Внукова на должность руководителя дирекции по работе с клиентами. Его основными обязанностями стало привлечение новых клиентов, совершенствование продуктовой линейки компании, а также развитие кросс-продаж факторинговых услуг внутри группы ВТБ.

В ВТБ Факторинг Игорь Внуков работает со дня основания компании. До 2013 года он занимал должность директора дирекции продаж крупного бизнеса, а затем перешел на позицию вице-президента, директора первой дирекции продаж. С июня 2020 года совмещал прежнюю позицию с исполнением обязанностей руководителя дирекции по работе с клиентами. Совокупный опыт продаж финансовых бизнес-решений крупным клиентам составляет более 17 лет, из них более 13 лет – в факторинге.

«Игорь Внуков обладает успешным опытом сотрудничества с ключевыми клиентами и партнерами группы ВТБ. Он является инициатором многих уникальных по масштабу и сложности сделок, которые впоследствии переросли в отдельные направления бизнеса ВТБ Факторинг. Среди них - комплексная программа финансирования поставщиков (Supply Chain Finance (SCF)) и ABL-финансирование. Факторинговый портфель первой дирекции продаж под его управлением превышал 100 млрд руб. В новом качестве Игорь сосредоточит свои усилия на решении стратегических задач, связанных с диверсификацией бизнеса, ростом клиентской базы и сохранением отраслевого лидерства», – заявил Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.

Лицензия №1000.