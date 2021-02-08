Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Брянским ученым вручили почетные грамоты в День российской науки. Торжественная церемония прошла сегодня, 8 февраля, в хрустальном зале правительства Брянской области.

Руководители региона поздравили брянских ученых. Им пожелали успехов и новых открытий, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, 2021 год в России объявлен годом науки и технологий.

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