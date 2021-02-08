12 февраля 2021 года пройдет онлайн мастер-класс, посвященный экспорту продукции АПК

Фото: Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес».

Из года в год Брянская область наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и сырья в Брянской области на 21 декабря 2020 года составил 145,0 млн долларов США, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Этому, в частности, способствуют высокие темпы развития сельского хозяйства в регионе и принимаемые государством меры по развитию экспорта продукции АПК.

Так, в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» организует онлайн мастер-класс для субъектов малого и среднего предпринимательства региона посвященный теме «Экспорт продукции АПК: сертификация, стандарты, актуальные требования».

На мастер-классе будут раскрыты следующие тезисы:

- особенности экспорта продукции АПК;

- порядок проведения аттестаций предприятий на соответствие требованиям стран-импортеров;

- оформлению ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов;

- сертификации продукции АПК.

Участники мастер-класса получат полное представление об особенностях экспорта продукции АПК из Российской Федерации и актуальных требованиях законодательства.

Принять участие в онлайн мастер-классе могут представители малого и среднего предпринимательства Брянской области. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. По итогам мероприятия слушатели получают сертификат участника. Онлайн мастер-класс пройдет 12 февраля 2021 года, начало в 14-30.

По вопросам участия и регистрации Вы можете обратиться по телефонам:

- (4832) 57-66-26, +7-980-334-56-20 или эл. почте: gsv@btpp.org (контактное лицо Гудовский Сергей Викторович), а также в Центр поддержки экспорта Брянской области по тел.: (4832) 58-92-78.