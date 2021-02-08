При ДТП с легковушкой и грузовиком под Брянском пострадали двое

Пострадавших деблокировали из легкового автомобиля спасатели.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Брянском районе в понедельник, 8 февраля. Их пришлось деблокировать спасителям, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Оперативного дежурного проинформировали о происшествии в 13.27. Отмечалось, что два автомобиля – легковой и грузовой – столкнулись на трассе Р-120.
К месту ЧП выезжали пожарные спасатели трех частей, сотрудники ГИБДД и медики.
«В результате ДТП пострадали два человека. Пожарно-спасательными подразделениями проводились работы по деблокированию пострадавших», – сказано в релизе ведомства.
Более подробной информации о происшествии пока нет.
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