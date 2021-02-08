Брянская онкобольная не могла получить нужные лекарства два месяца

Жительница Брянского района с онкозаболеванием больше двух месяцев не получала жизненно необходимое лекарство. В итоге ей пришлось приобрести препарат за свой счет. Покупка обошлась почти в полмиллиона рублей. Теперь эту сумму женщине должен возместить облдепартамент здравоохранения.

Право инвалида на обеспечение лекарством защитила прокуратура. Этому предшествовала проверка.

Выяснилось, что дорогостоящее лекарство женщине назначили решением врачебной комиссией - из-за онкологического заболевания.

- В итоге в суд ушло исковое заявление о взыскании с департамента здравоохранения Брянской области 478 тысяч рублей, затраченных на приобретение жизненно необходимого лекарственного препарата, - уточняют в пресс-службе облпрокуратуры.

Это требование суд удовлетворил.

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