В брянском Дятькове столкнулись ВАЗ и ГАЗ, пострадали двое

Два человека получили травмы при столкновении ВАЗа и ГАЗа в брянском городе Дятьково в воскресенье, 7 февраля. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Автоавария произошла около полудня на улице Комсомольской.

Известно, что столкнулись ГАЗ-2818 и ВАЗ-21093. По предварительной информации ДТП спровоцировал 24-летний водитель фургона. Он выезжал с прилегающей территории на главную дорогу и не уступил дорогу легковушке. А ВАЗом управлял 56-летний водитель.

- В автоаварии пострадали водитель и 19-летняя пассажирка легкового автомобиля, - уточняют в Госавтоинспекции. - Их отпустили домой, назначив лечение. У обоих ушибы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Напомним, в этот же день произошла смертельная авария в Новозыбковском районе. Под колесами «Форд Фокуса» погибла 52-летняя женщина.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».