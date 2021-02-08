Брянская девушка украла шоколада на три с половиной тысячи рублей

Любительнице шоколада грозит до двух лет лишения свободы за кражу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске 18-летняя местная жительница украла шоколада на 3 635 рублей. Девушка просто сложила товар в свой рюкзак и покинула торговый зал. Инцидент произошел в одном из супермаркетов Володарского района.

Пропажу заметили только после того, как обнаружили недостачу товара на крупную сумму. Отсмотрев кадры видеофиксации, полицейские менее чем за два дня нашли виновницу.

Девушка призналась в содеянном и сказала, что уже съела все украденное. Любительнице шоколада грозит до двух лет лишения свободы за кражу, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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