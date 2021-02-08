В Новозыбковском районе под колесами «Форда» погибла женщина

Стоящую на дороге женщину в темноте не заметил водитель «Форда». Фото: Сергей ГАПОН

52-летняя женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в Новозыбковском районе в воскресенье, 7 февраля. Ее, стоящую на проезжей части, сбил «Форд». Об этом сообщили в УГИБДД по Брянской области.

Трагедия произошла около семи часов вечера на 6-м километре автодороги Новозыбков-Белый Колодец.

Предварительно установили, что пешехода сбил 23-летний водитель. Он управлял автомобилем «Форд Фокус». А ехал со стороны райцентра в сторону села Манюки.

- Женщина-пешеход стояла на проезжей части дороги без световозвращающих элементов, - рассказывают в ГИБДД. - От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По факту смертельного ДТП полицейские приводят проверку.

Кстати, всего за воскресенье, 7-е, в Брянской области зарегистрировали две автоаварии, в которых калечились люди. Вторая произошла в городе Дятьково. Там столкнулись ГАЗ и ВАЗ. Пострадала 19-летняя пассажирка легковушки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».