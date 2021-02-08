Двух брянских таможенников осудили за фальсификацию дела

В Брянской области осудили двух сотрудников Володарского таможенного поста Брянской таможни. Их обвинили в фальсификации доказательств по административному делу.

Суд установил, что должностные лица в сентябре 2019 года привели фальшивые доказательства по делу об административном правонарушении. Из-за этого гражданина незаконно привлекли к ответственности за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе мясной продукции на территорию таможенного союза.

На виновных наложили штраф по 150 тысяч рублей каждому. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

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