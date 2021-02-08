Газовые службы в Брянской области отмечают снижение числа аварийных заявок

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК».

Количество ремонтных заявок, связанных с работой газового оборудования, поступивших в аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газораспределение Брянск» от жителей региона в 2020 году снизилось на 12 % по сравнению с предыдущим годом - с 38, 7 тысячи до 34,0 тысячи.

Специалисты компании отмечают и заметное снижение аварийных заявок по категории ВКГО и ВДГО, в ходе отработки которых выявляли и устраняли утечки газа на наружных и внутренних газопроводах, внутридомовом и внутриквартирном газовом оборудовании.

«Количество аварийных случаев снижается. По нашим наблюдениям, это связано, во-первых, с переходом на ежегодное проведение технического обслуживания газового оборудования. Во-вторых, немалую роль сыграла и работа по замене аварийного оборудования малообеспеченным семьям, которую мы с 2017 года проводим вместе с региональными властями», - отметил начальник центральной-диспетчерской службы Артем Свиридов.

В 2020 году газовая служба не прекращала работу в условиях ограничений по COVID-19, поскольку относится к службам жизнеобеспечения, аварийные бригады в период ограничительных мероприятий работали в круглосуточном режиме. Автомобили АДС были оснащены всеми необходимыми средствами дезинфекции, в том числе противочумными костюмами – для каждого члена бригады. В настоящее момент сотрудники компании также оснащены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и проходят ежедневный термометрический контроль.