Житель Брянского района зарезал знакомого

51-летнего жителя Брянского района обвиняют в том, что он зарезал приятеля. Следователи завершили расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

По версии следствия, вечером 22 октября прошлого года мужчина был в своем доме на переулке Полевом в селе Новоселки. Он выпивал со знакомым односельчанином. После застолья мужчины поссорились. Хозяин схватил нож и и несколько раз ударил гостя в грудь. После этого еще ударил по голове и телу тупым предметом. Потерпевший умер на месте преступления.

В ближайшее время уголовное дела передадут в суд, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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