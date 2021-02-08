Брянский студент-медик помог упавшей в обморок девушке

Фото: vk.com, страница Юлии.

Студент-медик из Брянска помог девушке, которая потеряла сознание в автобусе. О добром поступке горожанка рассказала в социальных сетях в понедельник, 8 февраля.

Случай произошел в автобусе №25 в утреннее время.

На помощь девушке, которой стало плохо, пришел молодой пассажир. Он помог горожанке выйти из транспорта, оказал первую медицинскую помощь и даже вызвал «скорую».

«Не дождавшись медиков, молодой человек отвел меня в пункт скорой помощи и сам измерил давление! Он оказался студентом-медиком. Знаю только его имя - Андрей. Город должен знать своих героев. Спасибо вам огромное. По возможности отзовитесь, пожалуйста», - такой пост оставила Юлия.

Кстати, от благодарности спаситель девушки отказался.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях.

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