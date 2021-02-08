Брянский коэффициент коронавируса подрос до 0,97

8 февраля на Брянщине зафиксировали рост коэффициента распространения коронавирусной инфекции. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области зафиксировали рост коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро понедельника, 8 февраля, он равен 0,966, что дает при округлении 0,97.

Ковид-величину рассчитали на основе статистических данных регионального оперативного штаба. В расчет пошли восемь последних суточных приростов заболеваемости.

За сутки коэффициент подрос на 0,011: с 0,955.

Тем не менее, пока показатель меньше единицы. И это говорит об эпидемиологической стабильности региона.

Напомним, коэффициент распространения коронавируса указывает, скольких человек успевает заразить каждый заболевший «Ковид-19» до своей изоляции от общества.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».