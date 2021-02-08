Брянский губернатор поздравил ученых с Днем российской науки

Сегодня, 8 февраля, празднуют День российской науки. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил ученых с их профессиональным праздником. Глава региона напомнил, что Россия по праву гордится талантливыми учеными. Брянские ученые в свою очередь вносят значительный вклад в развитие отечественной научной мысли.

– Опытно-конструкторские разработки осуществляются более чем в 20 научных организациях региона, – отметил губернатор. – В научно-техническом секторе области занято около 600 наших земляков. Многие из них имеют степени докторов и кандидатов наук, удостоены высокого звания «Заслуженный ученый Брянской области».

Брянским ученым пожелали крепкого здоровья, счастья, добра и новых достижений, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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