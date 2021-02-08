80-летнюю пенсионерку из брянского Почепа осудят за сбыт табака

Срок грозит 80-летней пенсионерке из брянского города Почеп, которая участвовала в нелегальном сбыте табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 8 февраля.

Престарелой женщине инкриминируют «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Предварительно установили, что пенсионерка действовала в составе преступной группы. Она подыскивала поставщиков, хранила, а затем продавала нелегальный товар. Выручку сообщники распределяли между собой.

- По существу дело рассмотрят в Почепском районном суде, - уточняют в надзорном ведомстве. - Прокурор утвердил обвинительное заключение. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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