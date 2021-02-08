Азербайджанца осудили за взятку брянскому инспектору ГИБДД

Наказание в виде штрафа применил суд к 26-летнему гражданину Азербайджана, попавшемуся на взятке автоинспектору. Уголовное дело рассмотрел Клинцовский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 8 февраля.

Иностранца признали виновным в мелком взяточничестве.

В суде установили, что молодой человек предложил автоинспектору тысячу рублей. Полицейский тормознул его автомобиль для проверки на 149-м километре автодороге Брянск-Новозыбков в Клинцовском районе. И установил, что водитель передвигался без страхового полиса. Также у машины превышался допустимый уровень тонировки стекол.

- За незаконное вознаграждение нарушитель хотел избежать административной ответственности, - уточняют в облпрокуратуре. - Деньги мужчина положил между водительским и пассажирским сиденьями, находясь в служебном автомобиле сотрудника ГИБДД. Однако от взятки правоохранитель отказался, и сообщил случившемся в дежурную часть.

На судебном заседании фигурант признал свою вину и раскаялся. Потому его приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей. В законную силу решение суда пока не вступило.

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