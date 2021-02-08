В Брянской области коронавирусом заболели 165 человек за сутки

В Брянской области коронавирусом заболели за сутки 165 человек. Среди них двое иногородних. За то же время выздоровели 135 пациентов. Ни одной новой смерти не зарегистрировали. За 24 часа провели 820 тестов на инфекцию.

Общее число заболевших в Брянской области на 8 февраля составляет 30421. Из них вылечились 29040 пациентов. За все время эпидемии скончались 246 брянцев, сообщают в оперативном штабе.

Общее число исследований в регионе составило 430782.

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