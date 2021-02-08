В Брянской области за два дня составили 33 протокола на нарушителей масочного режима

В Брянской области за два дня на нарушителей масочного режима составили 33 протокола. Проверяющие в субботу и воскресенье, 6 и 7 февраля, обошли 802 объекта торговли, общепита и бытовых услуг.

Без масок были некоторые работники и посетители общественных мест.

В Брянске проверили 73 магазина, кафе и парикмахерских. Всего в городе составили три протокола на безмасочников.

Рейды будут проходить ежедневно, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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